2020年12月正式開幕的台中「鐵鹿大街」美食街就位於台鐵台中車站1樓，目前已有40家美食餐廳、伴手禮店進駐，近期成了網友們熱門討論區。其中，「歐棒咖啡Cafe Oˊbon」看好台中車站每天數以萬計的搭車人潮，近期搶進「鐵鹿大街」開設台中第3家分店，也是該美食街裡室內用餐區域最寬敞的餐廳，近43坪空間座位數有52個。

歐棒咖啡創辦人田乃文表示，歐棒咖啡以新美式紐約餐廳風格呈現，店內餐飲強調東、西方飲食元素結合，更強調能讓客人體會到幸福與自由感，「用心製作的道道料理，希望能讓旅人能有個幸福歇腳的地方。」

歐棒咖啡提供多達百種的餐食，從美式、中式、歐式及創意多元性的元素，許多來自田乃文在旅遊中對食物的記憶。

其中，田乃文在旅行青康藏高原時的記憶，深深觸動內心，開始思考「甚麼樣的餐食是人們需要的？」腦中浮現了「幸福與健康」！田乃文對食材不斷研發與堅持，包括義大利醬汁、歐式麵包、牛肉堡、沙拉醬汁、生巧克力、重乳酪蛋糕系列等，全都來自手工自製；展店過程中，為了讓餐點維持品質，不僅要求食材，也運用機器，例如為了烤出最佳口感的「布魯克林薄餅」，前後不斷嘗試，終於找到完美比例。

歐棒咖啡餐食特色多元，自製的紅醬、白醬、青醬外，剝皮辣椒、神奇香料剁椒魚、鯷魚橄欖、手工鮮蝦蝦醬等，有中式、台式、歐洲鄉村式、南洋風等與基礎醬汁的巧妙調製，獨特的口感，讓人一口就吃得出團隊對料理的用心；且手工布魯克林薄餅系列，刷上手工醬汁搭配不同主料，是大小朋友到歐棒聚會必點餐點。

此外，店內餐飲飲品中，最為饕客驚艷的有冰雪樂系列，來自手工生巧克力、手工法式可可粉、手工冰淇淋等，這麼厚工的層層手工打造的冰雪樂，搭配水果優格或者咖啡都很獨特；還有，來自台南阿婆的手工蜜餞，在研發中搭配不同的水果氣泡飲，就有了獨特的好滋味。

歐棒咖啡位於台中驛文化園區的顯著位置，店內設計風格以簡約線條呈現，也能看到許多原始素材的運用如管線與水泥地板，讓其與整體裝潢自然不違和，當中更加入了粉色系顏色妝點，跳tone卻顯得融合，這正是創辦人田乃文想表達其對紐約風格中的自由元素，不囿限的用餐空間，讓人可以在這裡找到一個屬於自己或者和朋友家人聚會的角落。

(工商 )