再不到一個月就是農曆年，由於今年台股飆漲，蔡英文總統今天拜託企業界，公司有賺錢的話，「年終獎金是不是可以大方一點？」她也請老闆們不要擔心，如果政策上有什麼建議，可以隨時反映給政府。
蔡英文今晚出席「台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，雖然天氣寒冷，不過她說，看到那麼多人在現場，就覺得非常溫暖。
蔡英文指出，台灣的科技產業一直是台灣經濟能夠不斷成長的最關鍵動力。尤其是在美中貿易衝突以及疫情影響之下，台灣還可以在全球供應鏈中搶占關鍵地位，就是因為我們的科技業有最堅強的實力。
尤其是大內湖科技園區，最近幾年蓬勃發展，目前已進駐將近6000家廠商，總共有19萬人在內科上班。整個園區營收值也已突破4.9兆台幣，「內科園區真的可以說是台灣的「金雞母」。
蔡英文也稱讚內科協會「非常團結非常有行動力」。不但協助園區廠商立足台灣，也跨足國際市場，也是政府與業者中間非常重要的橋梁，幫大家爭取很多權益，表達很多重要的建議與心聲。
她列舉園區裡有很多實力堅強的大廠，包括研華科技、雅光、禮客、仁寶科技、台達電子、明基電通，都是協會的一員。並提到內科協會除了服務園區廠商，在社會公益方面也有很多貢獻。
由於台股今年已漲破1萬5千點，今天加權指數終場也大漲269點，收在15769.98點，續創歷史新高，並逐步邁向「萬六」。蔡英文也在現場表示「有一件事情要拜託各位科技業的老闆」。
她說，最近股市很旺，大家去年營收應該也不錯，「公司有賺錢的話，年終獎金是不是可以大方一點？」她請各位老闆不要擔心，「如果園區在政策上有什麼建議，或是需要什麼協助，也歡迎大家透過協會來反映」。
(中時 )
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