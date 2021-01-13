今（13）日是已故總統蔣經國逝世33週年，日前因報導蔡總統「民選獨裁」槓上民進黨政府的《亞洲週刊》，回顧自蔣經國解嚴以來，台灣民主化的歷程後指出，現在台灣民選制度看似依舊，但實際上蔡政府正逐漸收緊言論自由，並形容此舉有如「寧靜的專制復辟」，大開改革倒車。

《亞洲週刊》今(13日)在臉書上指出，蔣經國在他去世的前一年，解除戒嚴令，終結台灣戒嚴時代，而在他去世後，接掌台灣軍政大權的李登輝，從1989年解除黨禁開始，陸續推動國大代表、立法委員改選，並於1996年舉行總統直選，持續推動台灣政治的「寧靜革命」，李更被西方媒體稱作「民主先生」。

時間回到現在，目前的政黨輪替民選制度貌似依舊，但在蔡英文政府主政下，卻似乎正在逐步收緊言論自由，令民眾十分有感，《亞洲週刊》更以異議人士遭查水表及抹紅抹黑、中天新聞被關台等事件為例，砲轟民進黨，「台灣是否正經歷一場寧靜的專制復辟，把前人的改革努力付諸流水」。

網友們也留言回應，「可惜一堆年輕人，看到台灣價值就高潮」、「感謝亞洲週刊為台灣人發聲，正義的第四權，這是真正媒體人的榮耀」、「經國先生替台灣找了無數活路，綠色政權卻一步步把台灣帶向死路。民主變成空泛的口號」、「勤勤懇懇三十年，一朝回到解嚴前」。

當年今日 1988年1月13日，時任中華民國總統蔣經國離世，但台灣政局的改革步伐沒停止，一場寧靜的革命繼續進行中。 事實上，台灣一年前已發生重大變革。晚年體弱多病的蔣經國，在1987年解除了台灣省戒嚴令，中華民國國防部也對237位戒嚴時... 由亞洲週刊發佈於 2021年1月13日 星期三

(中時新聞網)