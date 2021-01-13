加密通貨比特幣漲翻天，其可媲美黃金的避險魅力逐漸受肯定，高盛商品研究部門主管柯瑞（Jeff Currie）本周表示，比特幣有趨於成熟之勢，但機構投資人的投資比例仍嫌不足，需要更多這方面資金投入來穩定市場。

科瑞11日接受美媒CNBC專訪時指出，為求比特幣市場穩定，需要更多金融界資金流入。他說：「我認為這個市場開始變得成熟。只要是剛起步的市場，一定具高波動性和相關風險。」

他指出，要穩定比特幣市場，關鍵在於提升機構投資人參與度，他們目前對該市場仍涉獵不深。比特幣現今總市值突破6,000億美元，來自機構投資人的僅占1％左右。

比特幣及其他加密通貨仍難擺脫暴起暴落的特性，比特幣上個月才攀上近4.2萬美元的歷史新高，本周一卻急轉直下再掀拋售潮，短短24小時內所有數位貨幣的市值蒸發多達2,000億美元。

據加密通貨網站CoinDesk報價，比特幣13日下跌超過4％，來到34,215.55美元。

全球各國因應新冠疫情推出空前的振興經濟措施，但讓美元等主權貨幣面臨貶值壓力，在此環境下，比特幣日漸被投資人當成堪比黃金的儲值資產。

比特幣魅力之大，就連瓊斯（Paul Tudor Jones）、卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）等知名華爾街投資大亨都出言力挺。一些資產管理公司想趁此狂飆行情大撈一票，投資組合還特地增加比特幣。

鑑於比特幣已有與黃金互爭避險資產地位的架式，摩根大通策略師表示長線來看，比特幣價格可望上看14.6萬美元，不過前提是得大幅減少震盪。

比特幣行情上次狂飆出現在2017年，該年年底衝高到近2萬美元的歷史天價後，翌年墜入3,122美元的深淵谷底。

向來看空比特幣、擁護黃金的股票經紀人希夫（Peter Schiff），以及有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini），仍視比特幣為投機資產，預言比特幣市場的泡沫恐將破滅。

(工商 )