小兒過敏免疫科醫師張簡晴瑩日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

正常女性初經大多於11至15歲就會報到，不過一名16歲少女因下腹出現疼痛且有頻尿情形，前往醫院就診，起初醫師以為是泌尿道感染問題，不過細問後才得知，該少女初經尚未來潮，轉診至婦產科後，婦科醫師透過斷層掃描發現，多達700cc的經血全積在體內，原來該少女是患有「處女膜閉鎖」，才會出現上述情形。

小兒過敏免疫科醫師張簡晴瑩日前在《醫師好辣》上分享，一名16歲的少女主訴下腹痛且有頻尿的情況，她便合理推斷應是泌尿道感染問題，不過少女接著表示，這樣的情形頻繁出現，平均2、3個月就會發生，張簡晴瑩進一步得知，少女初經尚未來潮，且在替她做觸診時，發現她骨盆腔鼓出一大塊，便緊急替她做超音波檢查。

超音波掃出來後，發現一顆8公分大的水樣性囊腫，張簡晴瑩便將病患轉至婦產科治療，然而婦科醫師在替病患做內診時，發現病患沒有處女膜，做斷層掃描時更發現體內累積了700cc的經血，原來是因「處女膜閉鎖」問題，導致病患初經沒有報到。

婦科醫師緊急引流出將近700cc的經血，才改善她月經沒來、下腹脹痛的困擾。而張簡晴瑩更表示，「一般人9成以上11至15歲就會有初經」。對此，婦產科醫師陳保仁也向大眾解釋，女生若是到了16歲初經仍未來潮，也就是「原發性初經」沒有來，這時就可尋求專業醫師的協助。

(中時新聞網)