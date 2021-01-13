行政院長蘇貞昌明將就職滿2週年，今晚先與黨籍立委餐敘，拋出大紅包，確定將在嘉義設立「嘉義科學園區」。行政院秘書長李孟諺轉述，過去嘉義在科技產業的發展像是被遺忘的地區，如今確定將由行政院副院長召集籌設科學園區，預計將與台南、高雄形成科技廊帶，創造產業提升，並增加就業機會讓更多青年返鄉。

立法院本周召開臨時會，啟動今年度中央政府總預算、前瞻計畫預算，及國營事業預算的審查。對此，蘇貞昌從前天起分批與黨籍立委餐敘，凝聚共識，今晚則是輪到與立法院經濟委員會的成員會面。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，有關於嘉義科學園區的設立，基本上是確定了，蘇貞昌在會中強調，這不僅有助於經濟發展，也能減少城鄉差距，因此已裁示由行政院副院長與秘書長等，盡速研議啟動。

對此，李孟諺也證實說，過去嘉義總有一種感嘆，就是中科的發展是延伸到雲林，而高雄、台南也都各自有科學園區，嘉義就像是被「中部與南部遺忘」的地方。因此，蘇貞昌在今天餐敘中也對黨籍立委允諾，後續將由行政院副院長召集科技部等單位召集設立嘉義科學園區，希望創造科學廊帶，提升產業發展，也讓更多年輕人能返鄉工作。

此外，由於明天是蘇貞昌就職閣揆滿兩周年，據轉述，蘇貞昌在餐敘中顯得相當輕鬆，還提出財經專家謝金河近日的評論表示，過去1年多，台灣雖面臨國際與疫情的考驗，但卻能在防疫上有好表現，GDP持續成長之餘，上市公司的獲利也創下歷史新高，讓他非常欣慰感動。

(中時 )