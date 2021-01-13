雲林縣台西鄉安西府千歲護佑孤老，在地總鋪師手路菜溫暖長輩的心。（張朝欣攝）

華山基金會雲林區13日在雲林縣台西鄉安西府張李莫千歲廟，舉辦「安西府千歲護佑，溫暖孤老心」活動，除廟方捐贈孤老常年服務經費，在地總鋪師也帶來愛心料理包送給長輩，透過古早味的手路菜，讓長輩們吃燒燒、過好年。

年關將屆，弱勢老人家更需要社會關懷，活動開場由救國團台西團委會會長黃舜瑜帶來薩克斯風演奏，《淡水河邊》、《癡情台西港》等經典歌曲透過薩克斯風低沉悠揚的樂音，喚起長輩們遺忘已久的記憶。

安西府由祕書丁勝郎代表廟方，捐贈華山台西孤老常年服務經費，「十宗德美食公司」創辦人丁玫玲則捐贈愛心料理包給家鄉長輩，雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉代表會主席李文來、救國團台西團委會會長黃舜瑜、雲林縣青溪婦女協會理事長吳美霞等人也慷慨解囊送愛。

廟方表示，疫情讓社福團體募款陷入困境，安西府本著張李莫千歲慈悲濟世精神，捐贈華山台西孤老常年服務經費，希望拋磚引玉，吸引更多善心人士一起幫助弱勢長輩度過寒冬。

丁玫玲為台西的女兒，繼承父業擔任總舖師並創辦美食公司，她說父親丁宗德是台西地區著名的總鋪師，希望能將記憶中父親的好手藝，透過自己十足的努力、十全十美的呈現，讓更多人一同品嘗，也藉由這些手路菜溫暖長輩們的心。

眾人也陪伴長輩們包水餃，台西鄉獨居85歲丁阿公，近兩年家中突遭變故，每逢年節便格外感傷，對於華山基金會日常到宅訪視及每次活動邀約都非常期待，此次活動讓丁阿公感到既溫馨又有趣，直說「大家一起包水餃，有過年的感覺，真趣味」。

華山基金會於全台成立近400個愛心天使站，服務近3萬名失能、失智、失依長輩，「2021愛老人、愛團圓」公益活動現正展開，雲林縣服務超過1400多名長輩，目前僅募得4成長年服務經費，呼籲大家一同守護在地孤老，愛心專線（05）5518925楊小姐，劃撥帳號：22573817（備註：110春節溫暖送愛）。

(中時 )