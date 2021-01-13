大陸女星章子怡首部主演電視劇《上陽賦》近日開播，話題不斷。在劇中飾演章子怡婢女「意兒」的女星程意涵，近日更上傳影片吐槽自己的尷尬演技，感嘆她退出娛樂圈實在太對了。
程意涵曾演出《我的老師是傳奇》、《調皮王妃》等多部電視劇，由於始終沒有突出表現，讓她乾脆轉職當個時尚網紅，意外闖出一片天，2016年終獲「網紅之夜」最具魅力主播獎肯定。
而2018年11月殺青的《上陽賦》，正是程意涵轉職網紅後的作品。她在劇中飾演章子怡婢女，因為不守本分，整天企圖上位當側妃，最後被身為豫章王妃的章子怡逐出府外，悔不當初。
程意涵日前更在微博PO出「王儇手撕婢女」影片，吐槽自己的尷尬演技「這一上來嗑瓜子的就是我，嗑的多麼無辜，感覺都沒在戲裡，也不知道我在幹嘛」、「我這2步跪也跪得挺假，瞧我這眼神做作、太做作，左看右看左晃右晃假裝心裡有事」、「你瞧我這虎假虎威的樣子，啪啪我想給自己兩嘴巴」。
程意涵在影片最後當然也提到了被章子怡逐出府外的重頭戲，她坦言：「看完我這個尷尬演技，想說一句，我退出演藝圈真是太對了！」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。