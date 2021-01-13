《鬼滅之刃》禰豆子一角擁高人氣，周邊商品布口罩也以禰豆子口咬竹子的圖樣為主打，防寒之餘，還保有COSPLAY樂趣。(木棉花提供)

日本人氣動漫《鬼滅之刃》屢創話題高峰，其中，總是以口咬竹子模樣現身的角色「禰豆子」，更是因呆萌的樣子而廣受網友喜愛，連帶帶動周邊商品買氣。以布口罩為例，就因印有和禰豆子面容下半部如出一轍的圖樣，搭上防疫熱潮，在台灣賣到缺貨。

木棉花為台灣《鬼滅之刃》代理商。行銷部活動企宣張尹慈表示，禰豆子款口罩買氣很好，雖然布口罩無法達到實際防疫的功能，但大家會先戴上一層口罩，外頭再罩著布口罩，享受如COSPLAY般的樂趣，小朋友也喜歡，「賣到長期缺貨，網路討論度也高。尤其一些生活用品，像是口罩收納夾、眼罩、耳飾等，既實用又能讓動漫迷感覺自己在COSPLAY，是最受歡迎的。」

張尹慈表示，自從《鬼滅之刃》劇場版上映後，周邊商品比原先銷量增加5倍。銷量好的類別有福袋及3C類相關商品。另外，因劇場版是以角色「炎柱」煉獄杏壽郎為主，炎柱相關商品也是熱賣大宗，一推出就搶購一空，連向來買氣平淡的拼圖，都是暢銷商品。

有趣的是，《鬼滅之刃》劇場版中出現的反派角色「上弦之叁」，也因漫畫劇情有交代其特殊身世背景。意外圈一大票粉絲。張尹慈表示，此回劇場版電影4DX的特典上弦之叁收藏卡，在跨年連假期間，就兌換了近5成。上弦系列角色在後續劇情預期會有很大活躍度，值得動漫迷關注，

動漫作品周邊商品如服裝、道具等，往往能成為Coser裝扮喜愛角色的利器。但部分細節，也需靠Coser巧思，如泰國有名網紅「Lowcostcosplay」，就總以身邊小物，以超低成本還原不少難以揣摩的動漫角色。如《鬼滅之刃》中，頂著金黃色頭髮、紅色髮尾的炎柱。他在頭上堆滿薯條，以薯條取代金髮，並沾上番茄醬取代紅色髮尾。憑創意累積500多萬粉絲。

Coser Flora表示，除購買現成服裝外，Coser也常常再加工，觀察角色模樣，努力還原角色。如對她而言，髮型最為重要，其次便是妝容。以炎柱為例，髮尾需再染紅，並使它如原作般高高揚起。甘願花費時間及金錢完成造型，都是依靠對角色的愛。

(中時 )