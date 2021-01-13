民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案，將在1月16日進行投票。桃園某醫院近日發生新冠肺炎本土案例，有報導稱前國民黨文傳會副主委毛嘉慶質疑這是「政治疫情」；臉書粉專「我是中壢人」今天貼文：「政治疫情？台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇對此則說：『不可能啦！絕對不可能啦！他們想像力太豐富了啦！』並怒嗆：『連這個都能扯上政治，真的蠻無聊的！』」。罷王總部對此發聲明質疑，王浩宇刻意在自己經營的粉專用疫情帶風向、並操作罷免，非常令人不齒。

據報導，前國民黨文傳會副主委毛嘉慶質疑這是「政治疫情」，表示去年立院萊豬投票前夕，疾管署發布外籍機師染疫，在野黨因此取消遊行集會；如今中壢16日舉行罷王投票，居然又傳出疫情，就在桃園。臉書粉專「我是中壢人」今天貼文：「政治疫情？台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇對此則說：『不可能啦！絕對不可能啦！他們想像力太豐富了啦！』

罷王總部今天在臉書發聲明表示，對於新冠疫情的最新發展，總部已於昨日中午在官方粉專發布「相信政府和鄭市長的防疫安排」，這就是罷王總部對此次疫情突發事件的立場。

罷王總部指出，外界請勿利用疫情來操作罷免投票。很可惜，王浩宇利用媒體的誤導訊息，刻意在自己經營的「我是中壢人」粉專，用疫情的事件操作罷免並帶風向，非常令人不齒。一個連親自上台向市民說明自己可以不被罷免的理由、替自己辯護都不敢也不屑的人，成天躲在鍵盤後面，利用一些誤導資訊來帶風向。到現在已經離投票不到3天了，王浩宇依舊故我，代表他根本沒有任何反省的能力，還想用老招數來誘導市民就範，這種不適格的議員，周六就讓他下架。

罷王總部重申，總部並未就疫情問題向媒體做過任何延伸性說法，一切都尊重防疫中心的安排，也贊同鄭文燦桃園市府的防疫成果，其他不屬於罷王總部的不適當言論，請各媒體切勿以誤導性文字，來影響罷王總部的立場。

👇＃王浩宇終究還是用疫情來操作罷免了❗ http://reurl.cc/3NDKEV 罷王總部聲明： 對於新冠疫情的最新發展🦠，總部已於昨日中午在官方粉專發佈📣「#相信政府和鄭市長的防疫安排」，這就是罷王總部對於此次疫情突發事件的立場☝... 由罷免王浩宇發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)