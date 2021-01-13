交通部長林佳龍13日訪嘉，由立法委員陳明文及嘉義縣長翁章梁陪同勘查嘉義縣轄內縣道及鄉道情形。建設處長郭良江簡報時指，嘉縣幅員廣闊每年道路經費僅1億多元，需50年才能全部翻新。林佳龍視時也嘆「路像方塊酥」，允諾會積極辦理。

嘉縣建設處簡報指，轄內縣道20條、鄉道203條，合計總長度約1444公里，道路面積1億195萬9000平方公尺，縣府每年編列縣鄉道維護計畫經費1億3500萬元，以瀝青混凝土鋪面最佳生命週期10年概估，要全面修復約需50年。

林佳龍說，希望立法院可以盡快通過前瞻預算，未來由縣府提案，公路總局會就依地方的需求，優先推動。交通部特別重視非六都路面改善，包括溪口、民雄、竹崎到中埔4個鄉鎮的道路改善計畫，會配合縣府的提案積極加速辦理。

翁章梁表示，交通部公路總局於2017至2020年前瞻提升道路品質計畫，補助嘉義縣16案，總經費8億7904萬元，縮短約10年養護時間，藉中央經費，已有部分道路開始慢慢整建，其餘經費不足之處就用修補代替，但長期而言並非辦法，還需中央繼續支持。

立委陳明文強調，嘉義縣財政困難、經費有限，因此若前瞻基礎建設的經費在立法院順利通過，對嘉縣來說是一大福利。公路總局局長許鉦漳指出，目前許多破損路面皆以修補為主，未來若前瞻預算通過，會改善路基結構一次做到位，未來就算重車壓也沒問題。

(中時 )