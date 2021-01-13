美國海軍下一代巡防艦-星座級（Constellation class），是美軍艦隊未來的主力，因此造艦計畫也格外引起關注。美國海軍作戰司令官邁克·吉爾迪（Michael Gilday）表示，「星座級引進新的造艦技術與新一代雷達，將在較小的載台上安裝最新設備，但價格卻能夠較低廉。星座級的經驗將是下一代驅逐艦-「DDG Next」的模範。這是美國海軍首次提到伯克級之後的下一代驅逐艦計畫。

防衛新聞(Defense News)報導，吉爾迪對記者說：「FFG（X）不只是為世界一流的生產流程，值得我們信賴，下世代驅逐艦的研發與建造，將會依據FFG(X)模式來研發。」

FFG（X），也就是星座級，它在更小的平台上，安裝第3代神盾雷達SPY-6，費用卻少於伯克級第3代(Flight III DDG)。SPY-6防衛雷達將比現念大部分水面艦使手的SPY-1雷達來的先進的多，從被動陣列式跨進到主動陣列式。

美國海軍沒有對下世代驅逐艦DDG Next有太多說明，僅表示這將是一艦符合未來電子戰環境的新艦，雷射武器很可能成為基本裝備，因此它的動力系統必須足夠有力。

星座級是基於歐洲芬坎蒂尼集團(Fincantieri)的法義下一代巡防艦為基體，再進行主要設備的研改，目前首艦正在馬裏內特船廠(Marinette Marine)設計中。預計2022年第一季動工、2023年舖設龍骨、2025年下水、2026年服役。

以下是星座級的最新消息：

成本：首艦12.8億美元; 後續艦8.5億~9.5億美元之間。

全長496英尺(151公尺)、全寛65英尺(19.8公尺)、滿載排水量：7,291噸

推進系統：柴電與電氣混合式，1台燃氣輪機驅動2套電動馬達推進；4部柴油發電機與1台輔助推進裝置。

預計人員：200人

預期服役時間：25年

武器系統：

MK110型57公釐艦砲、MK 41垂直發射系統32具單元、16枚海軍打擊飛彈、MK 49飛彈發射系統、4具MK53-MOD 9誘餌發射系統、兩個AN-SLQ-32（V）6艦載電子戰系統。

艦載機：MH-60R海鷹直升機、無人機1架

電子設備：神盾基線10戰鬥系統、AN/SPY-6（V3）主動相控陣雷達

(中時新聞網)