台豐男女職業高爾夫對抗賽今天進行12組的個人一對一對抗賽，女子隊今天贏得其中6場比賽，兩場平手，獲得7分，最終女子隊以12比10總積分擊敗男子隊，獲得60萬元獎金。

台豐高爾夫俱樂部董事長林伯實賽後表示，非常高興看到台灣頂尖男女選手在這場比賽的傑出表現，以及因特別的賽制，選手們熱絡地互動與交流，希望明年還能促成這項比賽。

今天台豐高爾夫俱樂部天氣好轉，大太陽下出現溫暖冬陽，選手們脫下厚重球衣，盡情揮灑球技。在這場兩天三場比賽中男女隊三場取得全勝的有陳宇茹及洪健堯，除了昨天首日的兩勝以外，今天陳宇茹在個人對抗賽，充分發揮個人積極進攻球風，鐵桿與推桿準度高，以贏五洞餘三洞，擊敗今天開球木桿不理想的林冠伯，在第十五洞就提前結束，取得三場全勝紀錄。陳宇茹說，今天的一對一個人賽就是要拼抓鳥，不用管成績，很像她平常的球風，特別會抓鳥，所以就是每洞一直往旗桿攻去，今天鐵桿手感很好，打得很順暢。

男子隊以洪健堯獲三場全勝貢獻最多，除了昨天的兩勝，今天對上日立賽剛出爐的冠軍錢珮芸，以勝六洞餘五洞獲勝，在第十三洞就結束比賽。今天洪健堯狀況超佳，而錢珮芸表現不理想，前九洞結束，洪健堯已經贏了四洞，後九洞洪健堯在第10洞與第13洞繼續抓鳥獲勝，以贏6洞結束比賽。

洪健堯說，錢珮芸開球真的很遠，加上在距離較短的女子梯台開球，每洞幾乎都超過他30-50碼，不過因為他在男子賽與其他男選手同組時，開球距離也都會落後差不多的距離，已非常習慣這種狀況，因此不會受影響，就盡力發揮自己的球技，且因去年十二月中旬剛拿下台豐公開賽冠軍，還創下賽史冠軍選手最低桿紀錄，很熟悉並能掌握到台豐球場的果嶺難度，所以能以較大的勝差與成績拿下這一分。

今天個人對抗賽勝負最先出爐的是第一組女子隊的張靖翎以贏五洞餘三洞擊敗前輩葉偉志，率先拿下今日比賽女子隊的第一分。昨天女子隊長徐薇淩與李旻搭檔在四人兩球賽贏了李玠柏及男子隊長詹世昌後，今天在個人對抗賽，也分別先後獲勝，拿下關鍵兩分；徐薇淩前九洞推桿不給力，第10洞結束，已輸葉昱辰三洞，直到第11洞葉昱辰吞柏忌，及第12洞葉昱辰出現三推，及第13洞徐18呎長推進洞抓鳥，連贏三洞才追平，最後在第15洞葉昱辰又出現 OB，第16洞徐薇淩一記近40呎的長推進洞，逆轉勝兩洞，最終以贏兩洞餘一洞獲勝。徐薇淩說，後面兩記長推桿進洞是獲勝關鍵。

李旻對上張緯綸，第11洞結束，李旻還輸兩洞，但在第12及第15洞連拿兩洞扳平，最後先在第17洞，張緯綸開球偏進樹下，鐵桿與沙坑桿連續失誤，輸了這洞後，第18洞又未能扳平，連輸兩洞，因此李旻以贏兩洞獲勝，再拿下一分。

緊接著姚宣榆也以勝三洞餘兩洞擊敗老淡水球場前輩呂偉智，再取得一分。再加上「最強新人」吳佳晏發揮穩定工夫，以一洞險勝推桿不理想的李玠柏，再添一分，奠定女子隊的勝基。

其他兩組女子隊彭婕與王莉甯，分別奮力在最後一洞與高藤及王偉軒打成平手，各得0.5分，都是獲勝功臣之一。獲勝的女子隊長徐薇淩表示，今天最終能獲勝，大家都非常開心，因為賽前都被預測女子隊會被「剃頭」（全敗），結果卻是以兩分獲勝；她提及，女子隊凝聚力很高，派組也很得宜，尤其是陳宇茹／張瑄屏在首日兩分全拿，是支大黑馬組合；另外也有好幾組隊員打得很好，幫助取分。

徐薇淩提及，這次比賽致勝原因是女子隊發揮比較穩定，男選手揮桿準度不如女子隊，而女子隊的球員都做到自己應該做到的事，所以可以獲勝。而男子隊長詹世昌則很有風度地表示，男選手此次表現不如預期，大家沒有發揮出應有的水準，加上球道全長距離讓女子隊多了一些，如果明年有所調整，一定會報一箭之仇。

(中時 )