藝人小禎（胡盈禎）跟隨爸爸胡瓜腳步進入演藝圈，主持反應機靈又幽默，受到不少觀眾喜愛，常在社群網站分享日常生活的她，近日PO出一段與胡瓜的對話，用一句話淡定吐槽爸爸，讓網友看了全笑歪。

小禎在IG表示，胡瓜收到蘇晏霈親自贈送自己代言的蔬果洗潔精，可以洗蔬果也可以洗碗盤，而胡瓜收到以後，立刻就轉頭問她：「可以洗身體嗎」，沒想到小禎也馬上回他：「你可以阿，因為你也是蔬果類」。

小禎的超機智反應，逗笑許多網友，紛紛留言「果然是親女兒」、「這回答可以」、「笑噴」、「沒毛病耶」，也有人打趣聯想到藝人蔡頭，笑說：「瓜哥會不會轉過頭去開始分裝，說：這一半給蔡頭」、「那菜頭也可以用」。

胡瓜和小禎父女感情好，看到小禎在演藝圈的成績，胡瓜認為女兒現在自由發展非常好，「她走的路線跟我不一樣，若哪一天大家手上節目稍微減量，有契機可再父女合作」，坦言想要再跟女兒合作《大集合》。

被問到很多人都覺得胡瓜對女兒特別嚴格，他感性表示：「因為別人看她就會不一樣，永遠看她都是胡瓜女兒，以前謝金燕常跟我抱怨：『瓜叔，我再怎麼努力，人家都說我是豬哥亮的女兒。』我跟她說：『妳不要介意那些，小孩一定能活出一條自己的路。』」他笑稱只在意女兒健康，其他任她翱翔。

(中時新聞網)