台中市南屯區1家夜店，試營運期間找來身穿緊身衣的女舞者表演，舞者在舞台上模擬性交動作。（圖／摘自臉書黑色豪門企業）

3位來自白俄羅斯的舞者，今晚到四警局說明；表因不諳台灣法令，以後不敢再大膽演出。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

台中市1家夜店本周六將開幕，試營運請2名疑似全裸女舞者，在台上跨坐男舞者身上前後擺動做出性交動作；觀眾認為當眾表演3P太鹹濕拍下上傳網路，引起警方關注臨檢及通知業者到案說明。警方說，業者供稱因不諳法令，以為女舞者穿緊身衣且三點不露就不違法；警方引用大法官解釋文407號，認為已達猥褻程度，將依妨害風化罪函送法辦。

警方指出，該家夜店位於南屯區大觀路上，去年底就開始試營運，預計元月16日正式營業；9日晚間業者除邀請知名歌手登台，10日凌晨還安排2名穿著緊身衣的外國女舞者，在舞台上先扭腰擺臀熱身。

根據網友上傳臉書社團「黑色豪門企業」的影片，1名男舞者躺在舞台地板上，其中1名女舞者直接跨坐在男舞者腹部上方前後擺動；另名女舞者也跨坐在男舞者大腿上方，接著2名舞者隨著音樂前後擺動做出疑似性交動作，令台下觀眾看得血脈賁張。

台中市警局第四警分局從網路上發現後，12日通知該店店長、業者到案，晚上安排臨檢、查察不法。警方指出，2人一度說要等收到辦案通知書才願意接受調查，且辯稱女舞者未露三點並不違法，且不願透露舞者姓名；今天下午店長、業者及舞者等5人，方陸續到案說明。

警方表示，該夜店管理人蔡男（30歲）、店長劉男（46歲），和來自白俄羅斯的男舞者（31歲）及同來自白俄羅斯兩位女性白髮舞者（28歲）和黑髮舞者（31歲）；包括管理人、店長以及3位舞者全都坦承演出，並表示後悔，供稱因不知道台灣法令，以後會配合不敢再有大膽演出。

大墩派出所長葉信良說，店長、業者供稱因不諳法令，以為三點不露就不違法。警方依大法官會議第407號解釋文，告知猥褻乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化而言。

警方強調，經查影片中女性舞者雖未露三點，但跨坐於男子上方連續進行磨蹭動作，與所辯之「性感秀」容有爭議。全案偵訊後，將店家負責人、管理人、舞者等5人，依法移送偵辦；將建請檢察官聲請法院從重量刑，並加強警力臨檢，以維社會善良風俗。

(中時 )