許書豪、呂薔今一起去觀賞「I LOVE BANKSY特展」。（寬宏藝術提供）

許書豪、呂薔今一起去觀賞「I LOVE BANKSY特展」。（寬宏藝術提供）

許書豪、呂薔今（13日）觀賞《I LOVE BANKSY特展》，許書豪兩週前剛發新單曲〈Nonstop〉，因成立工作室「玩轉音樂」，除了創作、製作、編曲、混音之外，更扛起視覺創意總監，已經很忙碌的他，最近也同步籌辦婚禮，談到即將迎來人夫的第一次過年，他直呼「天啊！還沒想那麼多，但是本來就跟雙方家人都蠻好的，也認識很久了，所以也比較沒有壓力。」

被問到Banksy的精神與畫作對自己帶來的影響，許書豪分享「Banksy透過社會觀察的角度來創作，與自己在音樂創作上的角度相似」；呂薔則透露「自己一直以來都很喜歡看展覽，不能完全說Banksy影響自己些什麼，但從自己聽的歌、看的展覽，都是形塑出自己的樣子，緊扣著自己的生活方式。」

許書豪提到過年打算安排國內旅遊，「可能還會再去露營吧！」呂薔熱情接話：「可以來我們家山上露營。歡迎可以來我家五峰山上露營，換一種生活型態，很不錯的！」而呂薔今年是恢復單身後第一次過年，「很好很自在，比較不會有牽掛的感覺。」

(中時 )