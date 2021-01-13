日本最大唱片公司日本愛貝克斯集團（Avex Group）13日宣布，與經營大陸影音平台「bilibili」的上海寛娛數碼科技有限公司簽約，在bilibili平台釋出3300首艾迴音樂的MV作品，包含旗下藝人濱崎步、大塚愛、倖田來未、土屋安娜、AAA、小事樂團Every Little Thing、大無限樂團等知名藝人的作品。這是bilibili首次與日本大型品牌簽約。

而大塚愛、倖田來未、土屋安娜、小事樂團Every Little Thing的伊藤一朗、大無限樂團Do As Infinity主唱伴都美子、吉他手大渡亮也都錄製祝賀影片，齊聲表示「我的mv可以在bilibili上收看啦！希望大家能到avex愛貝可思官方帳號上多多收看，我會在bilibili音樂等你哦」最後高呼「嗶哩嗶哩 (゜-゜)つロ 乾杯~！」

愛貝克思表示，J-POP主要在中國都市年輕族群中受到廣大支持，在日本電影、電視劇所使用的樂曲經常獲得觀眾喜愛，藉由這項合作，能將愛貝克思作品傳遞給與作品間擁有高度親和性的視聽大眾。這項合作的以大陸為對象，未來也將展開線上演唱會等合作。

「bilibili」每月約有２億人收視，較去年同期增加了54%増。當中付費會員1500萬人，也較去年同期增加89%，在當地獲「Z世代喜愛APP」與「Z世代喜愛的娛樂APP」雙獲第一，其中特別獲得2000年後出生的年輕族群支持。

「bilibili」特設網頁https://www.bilibili.com/blackboard/topic/bilibili_avex.html

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