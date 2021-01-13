新竹縣消防局指揮中心13日下午3時15分接獲鳥嘴山登山迷路案件，60歲張男和46歲許女登山迷路，消防局立即派尖石消防分隊前往搜救，藉由手機定位通話，4個小時後順利尋獲迷路者。

據了解，張男與許女兩人相約13日攀登鳥嘴山，但下山途中發現與原來路徑不同，遂報案請求協助。

消防局接獲登山迷路案件訊息後，立即教導迷路者使用手機定位系統，將圖資回傳消防局救災救護指揮中心。指揮中心立即派遣尖石分隊6人根據圖資座標前往搜尋，並於晚上7時10分順利尋獲民眾。

消防局表示，新竹縣山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，故本局提醒登山民眾，登山前請先準備充足的裝備(背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且民眾要具有下列的登山基本常識：1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2、登山要結伴而行千萬不要落單或獨攀。3、手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境，或上切至陵線有訊號處求救，千萬不要任意下切溪谷。民眾做好萬全準備，才能增進登山之安全。

(中時 )