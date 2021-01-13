41歲陳姓男子近日因工作跌倒造成背痛，痛感往下延伸導致左腿劇烈酸痛，甚至無法行走，經中國醫藥大學北港附設媽祖醫院以微創內視鏡手術移除病灶，術後背部與腿部的痠麻疼痛感消失且可下床走路，陳男13日到院贈花，感謝醫師妙手回春。

媽祖醫院神經外科醫師洪誠澤表示，椎間盤突出症以前多採用傳統手術方式，傷口至少3至4公分，術中肌肉、韌帶及骨頭破壞大，故手術後疼痛感較明顯，長遠的影響可能有組織、神經的沾黏及慢性下背疼痛等。

腰椎內視鏡手術是新近發展的開刀技術，透過2個不到1公分的小傷口進入腰椎，直接到達病灶處，透過內視鏡輔助可把病灶及神經看更清楚及切除，達到手術目的且更安全。內視鏡屬微創手術，不只傷口小，對鄰近組織的傷害也能減到最輕，而且手術出血量少，可減少手術併發症。

媽祖醫院院長吳錫金指出，並非所有脊椎病人都適合脊椎內視鏡手術，複雜脊椎變形滑脫或是神經嚴重壓迫及多次手術個案，傳統神經減壓及融合手術是比較好的方案。

吳錫金認為不同的脊椎疾病有不同的治療方式及選擇，但仍需要醫師的評估與檢查，並與患者討論後再安排適合的治療方案，才能最有效地解決患者的問題。

(中時 )