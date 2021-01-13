27歲的江姓男子育有5個小孩，為養活全家7口，晚上到洗車美容店上班，白天回到原先的防水工程，江男為表自力更生的決心；13日拍下防水工作的照片給一路協助的台中行善團為證。他的老婆更首次吐露心情說，很認同老公的結紮決定，但更心疼老公身兼2份工作日夜拚命，全都是為給小孩更好的環境，她們夫妻倆人會努力打拼下去。

江姓男子去年平安夜因6歲大女兒發燒沒錢看醫生，在網路po文求售嬰兒推車，引發社會關注！有網友指控江到處騙錢，也有人願意給工作機會，協助江家度過難關。江男11日晚上7點到洗車美容店上班前，原本白天要回到以往的防水工程公司兼差，但因為下雨，連續2天都沒去，一度被外界看衰甚至預言，不管做什麼工作都不會超過3天。

江男上了2天夜班後，今天白天第一次到防水公司上班，他還特別拍照傳給協助他的台中行善團團長張茗富，作為他會努力做好2份工作的決心；張團長特鼓勵他，要堅持下去回報社會的期待；江的老婆今天也首次吐露這陣子為人妻子的的心情。

江姓男子的太太說，很認同老公結紮的決定，更對老公同時做2份工作感到心疼；她很喜歡新家覺得非常好溫暖許多，雖然她帶5個小孩非常累，但看到小孩開心，她累也是值得的，她們倆會努力工作給小孩一個好的生活環境，並感謝台中行善團及社會各界的關心。

(中時 )