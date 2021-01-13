美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程臨時被取消，引發各界關注，我外交部對此決定表示理解與尊重。對此，前立委陳學聖直言，如過台灣能被美國如此輕易忽略，那又怎麼能期待萬一未來台海爆發衝突時，美國真的會派軍馳援？「他們也是可以隨時說不來，就不來。」

對於美國駐聯合國大使克拉芙特原要訪台，現立馬說不來了；之前也說好的，美國環保署長惠勒要訪台，也是臨時說不來，就不來了！陳學聖今(13日)在臉書上表示，「美國人說不來就不來了！」，並指出他深刻理解台灣國際處境之艱困，有份量國外政要來訪，我們都非常感謝，但決不能搶短線，更不能只成為別人的棋子。

看到有新聞報導稱，克拉芙特不能來的原因，是因為國務卿龐培歐被歐盟「拒絕」來訪，所以乾脆停掉國務院所有的出訪計劃，台灣就這樣被拉掉，陳學聖不禁感嘆，「如果台灣是如此可以輕易被忽略，又怎能期待未來台海之間發生戰鬥，美國人真的會派部隊來馳援？他們也是可以隨時說不來，就不來。何況到目前為止，美國政府都還沒有作過這項承認」。

陳學聖認為，要「保台」，親美是一條重要路線，但也不能只唯美是從，台灣仍然要有自己的主體性，不然看看小英政府不顧國人反對，用盡力量開放萊豬，卻只換得美國貿易單位嫌我們作的仍不夠多，就應該要好好警省了。

美國人說不來就不來了！ 說好的，美國駐聯合國大使克拉夫特原要訪台，現立馬說不來了！ 之前也說好的，美國環保署長惠勒要訪台，也是臨時說不來，就不來了！ 深刻理解，台灣國際處境之艱困，有份量國外政要來訪，我們都非常感謝，但決不能搶短線，更不能只... 由陳學聖發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)