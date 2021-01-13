前衛生署長楊志良因「開除染疫醫師說」引發軒然大波，醫界群起攻之，衛福部長陳時中記者會上也臭臉表示「我無言以對」，但楊志良火力全開，今天(13日)又因2件事再度開砲，要陳時中「好自為之」。

楊志良表示，防疫資訊要公開透明才能有效，但陳時中要求不准媒體報出醫院名稱，已經違背公開透明原則。楊志良說，地點在北部，能夠大量接收確診病患，且這醫院專門照顧確診病人，顯然是公立醫院，加上桃園市長鄭文燦又跳出來召開記者會，一比對大家都知道是哪家醫院了，指揮中心卻列為機密顯然是不對的。

楊志良接著砲轟，媒體想報導相關資訊都被威嚇說要處罰，卻只有周玉蔻能夠一早就搶先透露資訊，還說的清清楚楚，結果記者一問陳時中，陳卻輕輕放下，僅說「對言論正確與否都要監控，錯誤訊息會予以更正」，根本就是雙標。

楊志良強調，大家都能希望相信陳時中與指揮中心，但陳時中自身行為也要能夠讓大家信任，但若陳時中的行為不被大家相信，就會讓疫情管控更混亂，出現更多破口。

楊志良最後說，講一句比較重的，就是希望陳時中與指揮中心好自為之，能夠做好事情。

疫調不透明 雙標 楊志良酸陳時中:好自為之

(中時新聞網)