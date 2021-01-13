亞德諾半導體（Analog Devices Inc，ADI）宣布其技術院士Ahmed Ali博士獲提名為IEEE院士，以表彰其於高速類比至數位轉換器設計與校正方面的卓越貢獻。IEEE院士為電機電子工程師學會（IEEE）最高階之會員資格，象徵科技界所授予之崇高榮譽及重要的生涯成就。每年獲選院士的人數不得超過投票會員1％的十分之一。

Ahmed Ali表示，個人虛心接受這項表彰，也深感榮幸能獲選為IEEE院士，同時這也見證ADI在高速資料轉換器以及數位輔助類比演算法方面的創新文化以及領先優勢。此榮譽反映出ADI卓越且勤奮的團隊表現，我很榮幸能和其合作，共同開發各種突破性技術。

Ahmed Ali於2002年加入ADI，並於2015年獲選為ADI院士。他長駐於北卡格林斯伯勒，個人擁有超過50項專利，並著有《High Speed Data Converters》高速資料轉換器教科書，本身擁有賓州大學電機工程博士學位。

IEEE為全球先進科技的頂尖專業協會，所擁有超過40萬會員遍及160餘國，該協會於眾多領域皆屬權威組織，範圍涵蓋航太系統、電腦、電信、生醫工程、電力，以至於消費性電子領域等。

(工商 )