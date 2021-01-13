針對公司所屬THEA聯盟有船隻跳港現象，陽明海運13日說明，跳港主因為全球各主要貨櫃碼頭持續雍塞造成船期延誤狀況無法解決，加上船舶調度問題，進而導致全航段空班，並非個別市場運價高低之結果。

陽明指出，聯盟歐美航線2020年12月至今發生之航線跳港安排非僅限於台灣碼頭，亦包含歐美亞等其他港口，均屬船期延誤或操船航商船舶調度等問題產生。

陽明特別強調，公司所屬THE聯盟之運作，亦嚴格遵守世界各國反托拉斯法之規範，僅及於航線船舶及艙位運營之合作，絕無市場運價之討論，自無因個別市場運價高低而決定跳港之可能；報載「至於跳哪些港是經過投票，貨少、運價較低的港優先被跳過」之內容，顯然對於現行跳港狀況及聯盟運作方式有所誤解。

實際上新聞報導中並未提及聯盟有討論運價行為，業界估計陽明是在各國航政主關機關密切專注目前貨櫃船運市場的天價運價問題之下，主動做出說明，顯然是預防被誤解的措施。

上市櫃與非上市櫃攬貨業者都指出，台灣市場的運價除了美國線，其他多數航線運價都低於大陸市場5％到10％，另大陸託運人搶櫃搶得兇，「黑市」價格多，加上台灣貨量遠低於大陸市場，外籍船公司在選擇跳掉哪個港時，很容易跳掉台灣。

陽明指出，在目前船舶調度緊張情況下，公司已積極安排加班船因應，包含2020年12月執行台灣-菲律賓加班船，以紓解堆積貨載，顯示相關航線調度，仍以完成客戶交付運送任務為首要。

(工商 )