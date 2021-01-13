小琉球遊客超量影響生態環境問題已久，卻一直無太大進展。行政院海洋委員會將於21日在小琉球召開「因應小琉球遊客增加對海洋生態影響研商會議」，針對是否擴大小琉球潮間帶保育區，及訂定登島遊客人數總量管制可行性2項議題討論。

會議包括漁業署、鵬管處、縣府交旅處及海漁所、琉球鄉公所、琉球區漁會、小琉球自然人文生態觀光協會、海洋志工隊等，共同研商可兼顧旅遊品質及海洋生態保育的政策。

討論包括擴大小琉球潮間帶保育區、訂定登島遊客人數總量管制2項議題。小琉球2015年公告設立「自然人文生態景觀區」，目前杉福、漁埕尾、肚仔坪3處潮間帶設有管制站。管制站同一時間最高遊客放行數分別為300人及500人，每年12月至隔年3月也要封閉休養4個月。

另外管制小琉球登島遊客數，或徵收登島費的聲音一直不斷，卻因為了地方觀光發展及居民生計的神主牌，無人敢真正提出進入討論階段。

海委會提出數據，去年8月小琉球觀光人數5萬6750人，同月島上設籍人口僅1萬2115人，是其4.68倍。如此龐大人潮不僅增加島上垃圾量，對廢汙水處理等基礎公共設施及生態環境都是極大負荷。

(中時 )