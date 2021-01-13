美國國務院宣布取消美國駐聯合國大使克拉芙特訪台等官員出訪計畫，國民黨今晚在臉書粉專表示，理解並尊重美駐聯大使取消訪台行程，提醒蔡政府應在台美關係的實質發展上努力。對於民進黨指國民黨「反美」、「為官員取消訪台負責任」，國民黨反擊民進黨邏輯死亡，莫非指控美方前涉台官員也在反美？執政卻要在野黨負責？不敢負責就不應執政！

國民黨說，國民黨過去一向注重台美關係的穩定發展，江啟臣也一再強調，希望藉由美國高層官員訪台，讓台美關係能夠實質永續的提升。美方取消這次的訪台行程，主要是因應1月20日美國總統拜登正式就職，現在正是政權交接的關鍵時刻，就連國務卿蓬佩奧的訪歐行程也已經喊卡，取消訪台是基於美國政府內政的考量。

國民黨說，國家利益不分朝野，民進黨更不應該以「親美Vs.反美」二分法的方式，將在野黨的預先示警與合理憂心，任意扣上「反美」的帽子。自國務院宣布克拉夫特訪台開始，多位前AIT資深的涉台官員，都表示不同意見。包括AIT前處長包道格說，除了短暫象徵性外，對台灣沒有任何好處。AIT前理事主席、卜睿哲表示「很難理解此舉的意義」。AIT前處長楊甦棣直接表示，「時機很糟。」若有不同意見都是「反美」，難道民進黨是在指控美方前涉台官員也在反美？

國民黨指出，蔡政府做為執政黨，過去克拉夫特訪台一事，現在訪台行程取消，民進黨第一時間的反應，居然認為是「國民黨要負責」。國民黨作為在野黨，監督執政黨施政，究竟能為訪台取消一事負什麼責？奉勸民進黨政府，應該思考如何促進台美關係的穩定發展，出事就找在野黨負責，不可能獲得人民的信任。執政卻要在野黨負責？不敢負責就不應執政！

(中時 )