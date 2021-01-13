美國總統川普將在1月20日卸任，美國國務院宣布取消所有官員出訪計畫。美國駐聯合國大使克拉芙特訪台的行程都喊卡，連國務卿蓬佩奧訪問比利時也取消。民進黨立委陳亭妃怒批，「國民黨要為這次取消負相當大責任」。宅神朱學恒9字猛酸說：國民黨真是太厲害啦。

朱學恒今天在臉書貼文表示，「國民黨真是太厲害啦，負責負責負責，趕快負責。」朱學恒指出，美國駐聯合國大使不來了，不知道今天執政黨要如何甩鍋，至少我可以聲稱跟我這種小人物無關。

美國國務院解釋表示，為確保交接順利，決定取消本周所有官員出訪計畫，包含國務卿蓬佩奧訪問比利時及克拉夫特訪台行程。但是華府傳言，兩行程取消，根本不是為了政權交接。因為蓬佩奧訪歐可能見不到歐洲國家領袖，若只是單獨取消訪歐行，面子難看，所以決定取消全部行程，對蓬佩奧面子上比較好看。

民進黨立委陳陳亭妃卻認為，現任美國駐聯合國大使來台訪問，他相信這是我們應該全國上下都要齊心協力表示歡迎，可是沒想到，在她還沒來之前，就受到國民黨無盡的批評，還有所謂的冷言冷語，國民黨要為這次取消負相當大的責任。

網友認為，「不意外啊！功勞都是民進黨的！有錯都是國民黨的錯！一路走來，始終如一。」、「這寶島上還有什麼事國民黨不用負責的嗎？大立委妳說看看。」、「沒想到車輪黨能主宰米帝，開偶腦洞惹。」、「原來國民黨那麼厲害，可以影響聯合國大使要不要來，那怎麼就影響不了萊豬可不可以進口呢？！」

(中時新聞網)