台中富王鴨肉店恐嚇女外送員掀起風暴，當事人王姓老闆日前出面道歉後，今日（13日）店家門口貼出頂讓紅單，確定要搬遷重起爐灶。鄰居眼見鴨肉店樓起，見鴨肉店樓塌，不禁感嘆店老闆太過年輕氣盛，「為了幾句話，搞垮自家店」。

富王鴨肉王姓老闆委任律師李明諭向媒體證實，王老闆在出面道歉前就曾表示，因店面工作台遭人檢舉占用馬路，已自行找工人拆除工作台，現在因為沒有工作台無法煮麵，必須另外找店面營業。律師稱，王老闆目前還在尋找店面，重新開幕日期尚未確定，但應該還是會用原來的名稱，他轉述王老闆的話說，「我們不逃避！」。

「毛齊哥」暴走事件隨著店面宣布頂讓，終於落幕。媒體每天報到、網友慕名來打卡的狀況也跟著解除。據《聯合新聞網》報導，附近鄰居透露，早就已經聽說店家有跟房東洽談提早解約，但一直沒有確定，直到昨晚貼出頂讓啟示才讓此事確定並曝光。周邊店家也說，這一帶終於可以平靜下來了，「不要天天都有媒體來了！」。

富王鴨肉店在當地開店一年多，好不容易有點氣候。鄰居和周邊店家「眼見鴨肉店樓起，眼見它樓塌了」，有一名女鄰居感嘆說，經營者真的不要年輕氣盛，像這樣只因幾句話就搞掉了辛苦了一年的基礎，還鬧得滿城風雨又吃上官司，真是何苦來哉。

(中時新聞網)