川普政府任內極力追殺大陸電信設備巨頭華為，不僅將其列入實體清單，也不斷鼓吹盟國禁止華為參與當地5G基建，甚至是禁止美企供應5G晶片與服務給華為，讓華為的國際生存空間面臨極大挑戰，空出的市占率也被三星、小米分食。據外媒報導，拜登政府上台後，將優先處理美國國內事務，川普制裁華為的政策可能會延續一段時間。

據《華爾街日報》報導，華為手機早些時間甚至逼近三星的市占率，但在川普政府開始追殺後，市場研究機構Canalys數據顯示，截至2020年第３季，華為手機市占率較前一年同期大幅縮減25%，僅剩15%，三星則是增加至23%，小米等大陸本土手機品牌市占率則是逐步增加。

分析認為，華為面對的問題可能不會消失，拜登政府上台後，應該會先處理國內事務，包括經濟刺激法案等，雖然可能會放鬆一些制裁措施，或是依賴與歐盟共同推出的對策，但實際上對華為的幫助很有限。

華府智庫美國領導研究中心（ALI）執行董事Orit Frenkel表示，華為現有的制裁措施可能會持續一段時間，因為拜登要處理的事情太多，可能無暇顧及。此外，拜登也先前聲明，對陸加徵的關稅制裁不會馬上放鬆，預料川普政府實施的政策將延續至拜登時代。

與此同時，華為在5G時代來臨之際，不僅失去5G手機發展的機會，連生產5G基地台伺服器所需的晶片也遭到阻斷，華為前景可說岌岌可危。華為創辦人任正非也指出，華為前景面臨衝擊，只能另尋生路，華為雲端業務發展可能事發展之一，此外，華為筆電業務有望持續並成為營運主力，加上拆分出去的子品牌榮耀有機會取得高通、聯發科的5G晶片的機會，自行研發的鴻蒙作業系統也有望搭載在華為產品，取代無法使用GMS服務的問題。

(中時新聞網)