西武獅隊今（13）日宣布與外野洋炮史潘根柏格（Corey Spangenberg）續約、薪資維持8000萬日圓。去年是他在日職的第1年，出賽111場，打擊率2成68、全壘打15支、打點57分、盜壘成功12次。除可守外野還可擔任三壘手，對球隊有一定程度貢獻，因此獲得續約。

史潘根柏格表示，非常感謝球團讓他有再次為西武獅效力的機會，很期待與監督、教練、球員們見面，而熱情的獅迷更是讓他在打球時非常開心。今年他會全力以赴，表現比去年進步，並協助球隊打進CS季後賽、日本大賽，尋求重返「日本一」的榮耀。

史潘根柏格3月間將滿30歲，他於2014年升上大聯盟，到2018年都在聖地牙哥教士隊，2019年轉到密爾瓦基釀酒人隊。6年大聯盟累計出賽419場，打擊率2成56、全壘打29支、打點119分、盜壘成功34次。守備上可擔任二壘、三壘手和外野手，是一位工具人。

2019年史潘根柏格在3A出賽113場，打擊率3成09、全壘打14支、打點62分，還有28次盜壘成功，表現十分優異，因此被西武隊相中，隔年轉戰日職。

(中時 )