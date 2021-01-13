高雄一名林姓男子，2016年開始，假藉「軍人陰靈附身」，性侵兩名未成年少女，還強迫賣淫，當時被判刑14年，但林男罪行不只如此，他向妻子謊稱自己罹癌，要妻子與不同男子性交易，才可以「吸取陽氣」替自己治療癌症，如果妻子不願意，林男便會用下降頭等，來威脅妻子就範。

根據判決書，林男2014年與妻子結婚，因為缺錢，竟騙妻子自己得大腸癌末期，要求妻子必須與其他男子性交，來吸取陽氣，才能幫助他消滅身體裡的癌細胞，如果妻子反抗，林男就會稱自己是「東嶽大帝」，寫下妻子生辰八字，威脅要下降頭、靈魂會下地獄等。

據悉，林男妻子從2014年4月1日開始，直至同年的11月23日，陸續與4名男子在旅館性交易，林男則賺取1萬元。開庭時林男否認強迫妻子性交易，但證人指證歷歷，表示曾看過林男威脅妻子，還有完事後，妻子將收入交給林男等證詞。

且法官發現，林男不只強迫妻子，2016年時說自己「軍人陰靈」附身，讓兩名少女以為他可以驅魔，接著林男將少女們騙回家性侵，再用同一招恐嚇，像是下降頭、淫魔附身、回鬼胎等，要少女賣淫賺錢；因此橋頭地院審酌，林男二度用類似手法，強迫他人從事性交易，惡性重大，最後依圖利強制使人為性交猥褻罪，判處9年徒刑，可上訴。

(中時新聞網)