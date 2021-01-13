朱海君為女兒學不學直排輪，和老公NONO意見不合。（年代提供）

台語金曲歌后朱海君與NONO夫妻近日錄年代《聽媽媽的話》，分享兩人育兒差別。朱海君曝夫妻倆為了女兒NO妹想學直排輪吵翻，她認為要讓女兒適性發展，說不定以後會溜上國際，但NONO卻擔心防護沒有到位：「你看直排輪護膝、護肘沒有護大腿，安全帽也沒有護到臉。」過度操心讓主持人小禎忍不住虧他：「那是鋼鐵人在溜直排輪吧。」

NONO為讓女兒打消念頭，更不惜說鄰居小孩壞話：「我跟女兒說，你看他溜直排輪膝蓋那麼黑，戴安全帽頭髮都塌了，沒有捲捲了喔。」聽媽團分享帶孩子出國準備媽媽包，讓人很焦慮，小禎坦言自己還會列清單，神經質重複檢查，導致孩子的爸看不下去說：「妳很奇怪，那個國家是沒有嬰兒嗎？尿布不夠去當地買就好啦。」朱海君則說他們家都是NONO負責整理行李，而且非常細心周到，連奶粉都會依三餐不同的量分裝好，且隨身攜帶濕紙巾為孩子擦拭，讓聽媽團直喊加分，但NONO卻搞笑說：「是因為疫情關係工作驟減，多很多時間做這些事。」

朱海君覺得NO妹以後在求學階段認真交男朋友的話，會用聊天方式分擔她的不安，但NONO卻嚴肅的說要把女兒直接送去國外念書，小禎立刻以過來人身分提點：「當初送出國我也就交第一個男朋友了喔。」讓NONO改口：「我只好單獨帶他去深山喝茶了。」意圖嚇唬男方，全場笑翻。

(中時 )