北部某中型醫院兩位醫護人員新冠肺炎確診，疫情指揮中心指揮官陳時中公布疫情足跡、桃園市長鄭文燦兩人在兩天提出3種說法，加上陳時中先前在長榮機師染疫事件堅決反對地方政府公布足跡，宣稱要政風處調查，卻對鄭文燦的作法一聲不吭，國民黨今晚在臉書粉專砲轟「足跡公布規範搞雙標，人民如何信任蔡政府？疫情足跡兩日三變如何防疫？」

國民黨說，昨天公布兩位醫護人員感染新冠肺炎，一開始陳時中部長表示案838有到過大江購物中心，引發民眾恐慌，購物中心也緊急消毒，結果昨天晚上又更正消息表示是醫師自己記錯，原本桃園、中壢居民還鬆了一口氣，結果今天居然是鄭文燦跳出來說案839護理師有去過大江。

國民黨質疑，確診者的足跡公開，目的是讓國人能夠做好自我健康管理，中央地方各唱各調，兩天之內連三變，資訊混亂，到底要民眾如何做好防疫工作？

「足跡公布標準搞雙標，人民無所適從！」國民黨指出，這次事件更證明防疫中心根本就是雙重標準，之前爆發長榮機師染疫事件後，陳時中堅決反對地方政府公布足跡，認為會引起無謂恐慌，更宣稱要由政風處調查。反觀今天鄭文燦居然跳過防疫中心，自行宣布案839有到過大江，難道這就不是公布足跡嗎？這就不會引起無謂恐慌嗎？怎麼到現在陳時中還一聲不吭，不趕快動用政風處調查呢？

(中時 )