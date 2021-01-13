氣象局發布低溫特報，今(13日)晚至明(14日)晨輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，桃竹苗空曠處有6度以下低溫機率。(氣象局）

中央氣象局表示，受到寒流及強輻射冷卻作用，今天（13日）清晨氣溫明顯偏低，不過白天起氣溫明顯回升，各地晴時多雲，西半部普遍回暖到20-23度，東半部也有18-19度。明天（14日）依舊多雲到晴，但輻射冷卻依舊明顯，中部以北早晚氣溫只有6-9度。「天氣風險weather risk」粉專指出，此波回暖將持續到周五（15），隨後又有一股強烈大陸冷氣團南下，強度直逼寒流等級，天氣再轉濕冷。

氣象局指出，明天（14日）各地仍晴到多雲天氣，由於天空雲少加上風力偏弱，夜間輻射冷卻作用會非常明顯，各地早晚氣溫仍低，中部以北普遍清晨只有6-9度，其他地區約10-13度；空曠的地方仍易出現低於10度氣溫，桃竹苗更有6度以下低溫發生的機率。

到了白天陽光露臉，各地有機會比今天更溫暖，高溫普遍都在20度以上，西半部更可回升到24、25度。提醒民眾日夜溫差會非常大，外出需適時調整穿著。

不過，此波回暖持續到周末後又會再度轉為濕冷，「天氣風險」預報主播賴忠瑋指出，周五（15）晚起又有一波冷空氣南下，周六（16日）、周日（17日）開始影響台灣，再次出現明顯降溫，同時東北部水氣增多。目前預報指出，這波冷空氣雖然未達到前幾波的寒流強度，但仍有強烈大陸冷氣團等級，「台灣颱風論壇」則預估，達成寒流強度機率約有50％，若真如此，今年將會是近5年來寒流天數最多的一年。

(中時新聞網)