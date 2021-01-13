由美國消費者技術協會（CTA）擁有及主辦的首個全數位化CES 2021今天正式為全世界的觀眾提供全面線上的體驗。在1月11日的獨家媒體新聞發佈會及Verizon董事長兼首席執行長Hans Vestberg發表的主題演講後，具開創性的CES將為觀眾帶來千載難逢的機會，認識將推動全球發展的創新科技。

CES 2021將有代表整個科技領域的超過1,900家參展商，以及超過100場產業會議，由產業領袖分享為建立更美好未來的願景。通用汽車董事長兼首席執行長Mary Barra於台灣時間1月12日晚上10時（美國東部標準時間1月12日上午9時）發表正式開幕演講，分享通用汽車為提高可動性而採取的轉型戰略。

CES 2021的參與者將體驗一場高度個人化的展會，親身目睹最新產品發表、耹聽全球產業領導者的見解、與世界品牌和新創公司互動、與世界各地的參加者會面，並根據個人喜好接收展會推薦。此外，現場主播台將會化身為「基地」，以數位體驗帶領觀眾深入CES 2021。

美國消費技術協會總裁兼執行長Gary Shapiro表示，疫情迫使我們暫時告別傳統形式的CES展會，並讓我們改變與社群共聚的方式。今年的CES雖然與眾不同，但CES展會的基礎：創新、連結及合作，仍然強大且不間斷。即使CES於2022年回歸拉斯維加斯，數位轉型亦將繼續發展。由於我們已經發現數位聯繫的重大價值，亦希望可以藉此歡迎更多來自世界各地的人有機會用不同形式參與CES。

CES 2021的創新及產品將涵蓋整個科技產業，包括汽車、數位醫療、5G、智慧城市以及更多領域。1月11 日，全球媒體已率先獨家參與近20個世界知名品牌的記者會。媒體日介紹了CES 2021的主題及趨勢，當中包括透過家庭環境、辦公室及運動休閒的整合空間，創造一個更智能的居家體驗；利用永續產品建立更長久及安全的未來；同時分享關於交通和運輸方面的創新科技。

美國消費技術協會執行副總裁兼執行長Karen Chupka表示，媒體日將率先展示CES展會的一小部份，預覽令人期待的CES 2021。這一週，全球的觀眾將首次體驗一個真正的直播活動，CES將有超過100場會議，包括特別的娛樂活動，與觀眾分享科技領域的最新話題。觀眾也有機會與參展商及其他CES觀眾互動，建立商務合作關係。

媒體日結束後，Verizon董事長兼執行長Hans Vestberg發表了關於5G的主題演講。Vestberg分享了 Verizon 5G超寬頻網路的特性，包括無可比擬的上傳及下載速度、巨大容量及超低延遲、支援更多連接及行動裝置、反應敏捷的服務部署以及有效及可靠的能源效率新標準。

Verizon亦談及5G超寬頻網路啟發的各種項目及合作機會，包括NFL應用程式中的Verizon 5G Super Stadium Experience以及觀看及體驗運動賽事的轉變；通過5G擴展博物館的參觀體驗以及在紐約大都會藝術博物館的沉浸式藝術體驗；與UPS及Skyward合作並提供美國全國無人機運送包裹服務；為15個Live Nation場地設置5G超寬頻服務。此外，Verizon也為觀眾提供了來自Black Pumas的一個身歷其境的5G娛樂體驗。

美國消費技術協會的Steve Koenig和 Lesley Rohrbaugh於媒體日分享2021年度科技趨勢，並獨家公開美國消費技術年度產業預測：2021年美國科技業的零售產值將達到4,610億美元，同比增長4.3％。隨著成千上萬的美國人在疫情下將持續待在家中並依靠科技享受娛樂、與外界聯繫並維持健康，5G科技和數位健康設備將於2021年的科技領域中脫穎而出。

(工商 )