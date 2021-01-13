《民視第一發發發》13日錄《明星運動會》單元。（民視提供）

《民視第一發發發》13日錄《明星運動會》單元，大陣仗邀約26位明星進棚錄影，綜藝天王胡瓜說：「阿翔已經是《綜藝大集合》老搭檔了，今年邀請美鳳姊來跟我們同歡，真的很開心。」陳美鳳一身運動勁裝出現，還準備青森蘋果送給過關來賓，她說：「過年就是要平平安安，送走令人不安的2020，現在2021年我們最需要的就是平安。」

製作單位2萬，再加上胡瓜準備10萬大紅包要在現場發出，讓所有人驚呼連連，胡瓜表示有冠軍隊伍跟難得一見的民間高手來挑戰，要搶走獎金，肯定要努力。除此之外，陳美鳳說：「感謝瓜哥幫我謀福利，今天還有電影明星來參加。」拍照時還戳了一下劉畊宏胸肌，並將之當枕頭，心花朵朵開的模樣逗得全場笑哈哈，有趣的是，胡瓜忍不住也摸了一下。

劉畊宏、鄭人碩首次參加《民視第一發發發》明星運動會過年特別節目，劉畊宏環顧攝影棚大陣仗錄影，驚訝到說不出話，讓他直呼「好有年味」。而鄭人碩過去以民視《薛丁格的貓》奪下亞洲電視大獎最佳男主角，這次來宣傳《角頭－浪流連》，第一次參加過年特別節目，更首次見到陳美鳳，讓他期待又開心。

(中時 )