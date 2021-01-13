距離放寒假剩短短1周，保持社交距離外，也讓孩子能在假期間維持新生活運動，統一超商好鄰居文教基金會即起推出「好鄰居春節版線上同樂會」，規劃手掌繪本、紅包小提袋等DIY節令素材免費下載，完成作品任務後，至原報名門市領取小小店長專屬獎品與獎狀，即穿上7-11小小店長制服，於門市進行「小小店長拍照趣」活動。

2020年開始因外部環境受限，首創O2O（Online To Offline）好鄰居線上同樂會，虛實整合7-11門市及基金會官網活動，至今累積已近3.5萬組親子參與。據基金會針對LINE會員進行調查，好鄰居同樂會最受3至5歲學齡前兒童青睞，且除了小小店長體驗外，多元化的節令DIY手作活動，也最受親子歡迎，藉由每次活動除了陪孩童一起體驗，增加親密互動外，也為小朋友的成長紀錄拍照留念。即起可至門市或透過門市LINE群組完成報名。

(中時 )