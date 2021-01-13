萊豬銷台讓家長們大為恐慌。蔡英文總統今天強調，學生營養午餐都採用國產優良肉品，「請家長放心」，並強調守護食安是政府的責任，尤其是中小學的營養午餐，食材要明確標示，由廠商、學校、政府共同把關。

蔡英文在臉書貼出與新竹市長林智堅視察學校營養午餐的影片，影片中蔡英文和林智堅都一再強調，用的是國產豬肉。

蔡英文表示，這幾年，我們不斷加強營養午餐的政策，鼓勵多使用在地優良食材，這樣，既能讓成長中的孩子，吃到最新鮮、營養的餐點，也有助於強化台灣農產品的競爭力。

為確保食安，她說，政府增加獎勵，營養午餐使用「三章一Q」（有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章，以及農產品生產追溯QR Code）國產生鮮食材的獎勵，每人每餐從3.5元增加到6元。

並推動明確標示，蔡英文強調，營養午餐的食材要明確標示，由廠商、學校、政府共同把關。依法也要聘請營養師監督。再來是溯源管理，透過QR Code，讓營養午餐食材的生產批次、檢驗資訊，都可以有效追溯。

她說，在中央和地方合作下，營養午餐的品質越來越好了！特別是林智堅帶領的新竹市，更用心建立了嚴謹的「三層品管機制」，讓家長安心，孩子們也開心。「我實地視察後，深深感到佩服」。

(中時 )