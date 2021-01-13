「很普通的擇偶條件，台男就是達不到！」一名女網友表示，身邊有位條件超好的女性友人，在大學時不但是系花，學歷、能力還有個性都相當好，身邊不乏追求者，不過都沒人能達到她的標準，原PO也列出好友開的4條件，不過大多網友看完後表示，第2點在台灣比較難實踐，男方的家人也很可能不諒解。

原PO日前在「Dcard」上發文指出，身邊有位條件相當好的系花級好友，外貌姣好外，學歷、能力及個性都好，身邊追求者不斷，不過話鋒一轉，原PO指出，好友開出的徵友條件都沒人能達到，最後好友找到符合所有條件的外國男友，讓原PO相當納悶，「這些普通的要求對台男來說真的有很難嗎？」

好友開出的條件共4點，首先，男生要會煮菜，「因為她自己手藝也很好，當然也要會基本的家事跟打掃」；第二，傾向不生小孩，若要生的話，至少第一個小孩必須跟女方姓，「因為她覺得懷孕是女生在辛苦在痛，而且現在是男女平等的年代」；第三，婚後不跟公婆住、不拿雙方家長的錢，買房雙方一起負擔；第四，不能是媽寶。

徵友條件曝光後，原PO補充說道，這些條件看起來門檻沒很高，上述條件好友都有達到才敢如此要求，原PO不禁感嘆，「是不是台灣父權思想太嚴重，男女平權不夠進步，才讓條件這麼好的女生最後被外國人追走」。

貼文發出後網友熱烈討論，「認真是不難，但這些條件的男生絕大部分早就被下訂了」，還有網友認為，即使台灣平權觀念已經很進步，但是第2點要真的執行還是有困難，「就算男方能接受，也有平權的想法，但事實上，女方能想像在台灣，男方私下會被多少人嘲笑和不解」。

(中時新聞網)