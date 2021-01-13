繼屏東設科學園區之後，行政院長蘇貞昌今（13）日拍板嘉義也要設科學園區。蘇揆今晚與立法院經濟委員會民進黨籍立委餐敘，席間嘉義立委陳明文建議儘速啟動嘉義科學園區，蘇揆當場表示支持設嘉義科學園區，並指示副院長沈榮津與科技部共同召集後續選址及籌劃作業。

蘇貞昌去年12月19日前往嘉義視察「馬稠後產業園區」時，嘉義縣長翁章梁、陳明文等建議在嘉義設立科學園區，當時蘇揆允諾將進行評估。13日陳明文籲請行政院啟動嘉義科學園區作業，蘇揆作成上述重大裁示。

行政院秘書長李孟諺表示，評估下來，嘉義縣很感嘆，雲林、彰化、台中、苗栗、台南、高雄都有科學園區，嘉義好像被中部、南部遺忘。行政院希望南部科學廊帶，從嘉義到台南、高雄、屏東都可以有科學園區，讓優質產業進駐，有更多優秀年輕人回到故鄉，提供更好的工作機會。

民進黨團總召柯建銘說，蘇貞昌在會中與立委針對地方議題交換意見，陳明文特別提到，希望嘉義科學園區趕快正式啟動，蘇貞昌也表示支持，確定會設立科學園區彌補城鄉差距。

行政院官員強調，行政院推動台商回台投資三大方案，且全球產業鏈重整，外商大力投資台灣，因此很需要土地，而嘉義縣有土地、高鐵也經過，設立科學園區可以讓西部產業一條龍，將請科技部、國發會、經濟部協助。

官員說，上月舉行科技會報，外部委員張忠謀提出「廠商唯一無法解決就是地的問題」，希望政府全力協助。過去嘉義縣以農業為主，工業發展較晚，現在要脫胎換骨成為「農工大縣」 ，一區一區陸續開發，已有大埔美精密機械園區，與馬稠後產業園區，馬稠後產業園區中央補助近13億元，一期已開發完成，繼續規劃後期，國發會會協助加速進度。

官員說，嘉義縣政府也提出希望中科院國家級無人機研發測試中心驗證中心能夠設在嘉義，及在台灣體育運動大學校區設置無人機產業聚落發展的先導基地，蘇揆已指示李孟諺邀集國防部、中科院、國科會、科技部專案協助，加速進行。

此外，李孟諺說，蘇揆也拜託立委繼續支持接下來要在臨時會通過的年度總預算、前瞻計畫以及國營企業預算案。

(工商 )