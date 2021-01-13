對於2021年的投資佈署，滙豐中華投信投資團隊於今(1／13)日指出「2021年全球經濟將處於再生的階段」；然而，實際再生的速度將取決於地域狀況、疫苗發展以及各國政府的政策支持。整體而言，亞洲將繼續成為推動全球經濟增長的最大力量，加上政策扶持，亞洲市場的股、債以至於另類資產等均具備較大的增長潛力，為2021年立下良好的投資根基。

在新的一年，全球經濟再生復甦是首要的投資主題，儘管新的一年各國政策支持預計將陸續增加，但在過去六個月經濟活動大幅反彈後，全球增長將再次放慢，這對預期回報也有所影響。

滙豐中華投信董事長李選進表示，全球將在更長一段時間處於低利率、低回報的態勢，投資人需要更審慎地評估市場環境。因此，經濟處於復原階段的可能性比急速通貨再膨脹的情況為高。要想從中獲益，可選擇投資在增長較快的地區，而亞洲明顯是帶領全球增長的引擎。

在經濟處於復原再生的一年，保持主動投資至關重要。股票配置仍屬合理之舉，不過需要靈活調整地區配置，以因應新形勢與不斷發展的宏觀趨勢。李選進說明，在新的一年，支持風險的立場仍然有其根據，儘管預期回報可能會在更長時間內持續走低，再加上債券收益率處於低水平，因此投資組合中需要出現「新的分散工具」，將另類投資及地區固定收益等資產類別納入投資組合勢必成為主流。

匯豐中華投信團隊認為，亞洲能夠領導群雄，除了因為疫情控制較佳，經濟亦不斷出現結構性改變，持續釋放增長潛力及投資機會。儘管疫情打亂全球貿易，但亞洲地區各國之間的供應鏈未受到太大影響，市場份額在全球的佔比反而較疫情前提升。亞洲地區的央行仍有空間祭出刺激措施，為經濟復甦提供強大後盾。隨著疫苗問世以及跨境旅遊限制措施的放寬，應可讓亞洲各個經濟體迎頭趕上，配合低率環境下，亞洲新興市場可望成為其中的亮點。

滙豐中華投信投資長林經堯說，亞洲政策措施預料將更具有針對性及差異化，亞洲地區的央行十分關注金融穩定性，政府也著力推動結構性改革並放寬監管限制，令經濟發展更加穩定。預計大部分亞洲經濟體的產出及本地生產總值可望於 2021 年下半年回復至疫情前水平，但仍需要更長時間才能回復至疫情前的中期增長潛力。

林經堯續說，在復甦的一年裡，股市配置仍是有意義的，但需要在國家和地區之間作出選擇。而新興市場股票以及一系列替代資產都有良好的機會。隨著疫情的發展繼續成為輿論焦點，亞洲工業化經濟體如中國、南韓、台灣在2021年仍是偏好的市場，原因在於北亞地區的經濟優勢及基本面相比全球其他地區更為強韌。隨著亞洲區域內的生產總值增長回穩，應有助於支持企業盈餘前景。

行業方面，預期科技及醫療保健領域將延續升勢。林經堯分析，科技繁榮是一種結構性的現象，已深度滲透至眾多領域，由於線上活動的趨勢不變，受惠於封鎖措施及社交距離的科技業將繼續取得收益及利潤增長，尤其新興市場的領先科技公司不容忽視。而作為這次公共衛生危機中的焦點，醫療保健類預期於2021年將取得強勁盈利增長，可望繼續保有成功表現。這些公司勢將受惠於後疫情的長期趨勢。

滙豐中國A股匯聚基金經理人韋音如表示，隨著疫情加快數位轉型，中國在電子商務方面持續領先全球，預期2020年中國的電子商務收入將高於美國逾一倍。疫情加速數位經濟轉型，帶動科技股盈利增長。數位化的日益發展為中國互聯網企業造就明顯優勢，整體利多的政策將續成為中長線增長的催化劑。此外，綠色經濟在中國開始起飛，促使電動車滲透率提高並步入結構性增長週期。預計製造業投資與消費可望成為今年主要經濟動能。

(旺報 )