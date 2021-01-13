台灣資深女演員張庭（本名張淑琴）早年以電視劇《花系列》作品走紅，後來進軍大陸接拍許多古裝劇，她的好演技也在觀眾腦海留下深刻印象；張庭和林瑞陽結婚後，把事業重心放在經營副業，近年做起微商事業，在直播賣東西時常常自己跳下去叫賣，日前更創下一晚破新台幣6億元銷量，有員工更曝光她在一次直播後，嗓子叫啞了哭著感謝員工的畫面，引起熱議。

張庭和林瑞陽把保養品副業做得有聲有色，財產多到夫妻倆不用演戲也不愁吃穿，但張庭卻相當有野心，近年更投入微商，透過直播賣自己商品，先前還創下一晚賺進新台幣10億元的驚人銷售額；日前張庭在抖音直播賣羽絨衣，再度創下突破新台幣6億元的成績，還向消費者保證，不滿意隨時退貨，一場直播就圈粉超過90萬人。

有員工曝光老闆娘張庭在一次直播後，嗓子叫啞了哭著感謝員工的畫面，引起熱議。(圖/ 摘自微博)

儘管張庭在事業上很成功，但人紅是非多，遭到許多網友酸言冷語，像是批評她的女兒顏值不高、老公林瑞陽變老發福和衣服穿得寬鬆也被猜是否懷孕等等。

後有員工就看不下去，主動爆料一段影片，表示張庭雖然是老闆娘，但經常到工作現場，曾經從下午5點直播到凌晨2點，全程不僅站著還把嗓子都叫到啞掉，最後還向所有員工致謝，甚至說到哽咽痛哭，妝都哭花了，他們不希望大家只看到老闆娘光鮮亮麗的一面，都不知道她背後做了多少努力。

(中時新聞網)