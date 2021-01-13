農曆年關將至，桃園市政府消防局大園分隊與竹圍分隊，14日當天上午在大園區老人文康活動中心聯合舉辦防火管理人座談會，透過案例分析提醒各廠家注意年節期間的用火、用電安全。

由大園分隊長陳偉博與竹圍分隊長陳敏男擔任講師，特別邀請大園轄區消防安檢列管場所的防火管理人參加座談會，演講內容主要宣導，各場所需加強場所自衛消防編組訓練，防火管理遇到的問題及解決方法，休假、停工前檢視場所內消防安全設備及防火避難設施確保勘用，清理不必要堆積物，並於休假及停工時關閉用火用電設備器具之開關或電源，專門之儲藏空間應上鎖管理。

第三大隊大隊長殷明坤表示，期許每位防火管理人能夠在座談會後有所收穫，能自我學習提升防災知識，以及用火、用電防火意識，以及年節期間如有人員留守或施工，應注意用火用電管理，勿有亂丟菸蒂及危險用火之行為，以提升年節休假期間之場所安全，敬祝大家新年愉快，平安順心。

(中時 )