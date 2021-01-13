英國神秘低調的億萬富豪大衛．巴克雷（David Barclay）旗下的每日電訊報（The Daily Telegraph）今天報導，巴克雷3日因病過世，享壽86歲。

每日電訊報描述，大衛．巴克雷和雙胞胎兄弟佛瑞德里克（Frederick）無論外表、生活風格，甚至連衣著幾乎都一模一樣，兩人共同打造一個龐大的商業帝國，事業版圖涵蓋船運和零售業，其中包括麗思飯店（Ritz Hotel）。

報導中說：「巴克雷兄弟在商業生涯運作如一人，同時極力避免個人公開曝光，並阻止媒體的報導。」

英國首相強生（Boris Johnson）對這位前東家的辭世表達哀悼之意。

強生在推文中說：「謹向大衛．巴克雷爵士致上崇高的敬意，他拯救了一家偉大的報紙，在英國境內創造數以千計的就業。他堅信這個國家的獨立 ，以及隨之可以取得的成就。」

強生曾任每日電訊報旗下歐洲特派員，之後替電訊報撰寫專欄，他因為在文章中砲轟歐盟而成名。

巴克雷兄弟1992年買下媒體大亨麥克斯威爾（Robert Maxwell）創立才2年的週報「歐洲人」（The European），首次跨足媒體業。

之後兩人買下日報「蘇格蘭人」（The Scotsman），最後於2004年實現他們的理想，擁有保守派的堡壘每日電訊報。

兩人一直以來提倡小政府、低稅賦，同時也是前英國首相佘契爾（Margaret Thatcher）的強力支持者。佘契爾人生的最後一段日子就是在倫敦豪華的麗思飯店度過。

巴克雷兄弟1934年誕生於倫敦一個蘇格蘭家庭，兩人14歲離開學校，一起在商場打拚，以房地產起家。

一位金融家告訴電訊報：「他們是非常有效率的隱形買家。來無影，去無蹤。」

兩兄弟去年因麗思飯店出售案，罕見地公開捲入和卡達統治者姻親的紛爭，最後告上法院。

巴克雷兄弟2000年接受英國女王伊麗莎白二世授勳，獲封騎士爵位，成為英國現代史上首次雙人封爵儀式。

大衛．巴克雷曾有過兩段婚姻，身後留下4子。

(中央社)