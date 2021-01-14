印度內閣安全委員會今天批准空軍以4800億盧比（約新台幣1838億餘元）採購83架本土自製光輝1A型戰機（Tejas Mark-1A），這將是印度軍用航空領域最大的一筆訂單，這筆交易也將改變印度國防製造業自給自足格局。

印度國防裝備採購委員會（Defence Acquisition Council，DAC）2020年3月批准空軍向印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics Ltd，HAL）採購83架光輝1A型戰機10個月後，由印度總理莫迪領導的內閣安全會議批准這項採購案。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）今晚推文說，內閣安全會議批准價值約4800億盧比的最大本土國防採購案，以強化印度空軍國產光輝輕型戰機（LCA-Tejas）的機隊，這筆交易將改變印度國防製造業自給自足的格局。

辛赫指出，光輝戰機將在未來幾年成為印度空軍機隊的骨幹，且融合許多新技術，其中許多技術印度過去從未嘗試過。光輝1A型戰機本地製造比例，也從光輝戰機的50%提高到60%。

辛赫也推文表示，內閣安全會議今天做出採購光輝1A型戰機的決定，將大為擴大當前印度輕型戰機的生態系統，有助創造新的就業機會，同時也增強私人領域國防產業製造與設計的能力。

他認為，光輝輕型戰機計畫將可為印度航空製造業生態系統轉變為「印度自力更生」計畫的催化劑，並感謝莫迪做出這一歷史性決定。

印度空軍曾抱怨本土研發的光輝戰機多項性能指標未能達到作戰需求，但在莫迪政府優先發展國防自主工業政策下，最後仍同意採購光輝戰機，先前已採購40架光輝戰機，現在又採購83架光輝1A型戰機，讓光輝戰機的數量達到123架。

新德里電視台（NDTV）報導，印度空軍這次採購的83架光輝1A型戰機，預計在未來6、7年內加入印度空軍機隊。

光輝1A型戰機針對原來的戰機進行43項改進，配備數位雷達預警接收器、外部自我防衛干擾艙、主動相控陣（AESA）雷達、先進超視距飛彈，且更容易維護。

印度原先邀請國際軍火商參與114架戰機得標案，吸引美國的波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、瑞典紳寶（SAAB AB）參與角逐這筆估計達150億美元得標案，但在印度空軍採購83架光輝1A型戰機後，外界猜測印度空軍可能放棄採購外國戰機。

(中央社)