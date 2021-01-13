孟庭葦當年以一首《你看你看月亮的臉》走紅歌壇，因此獲得了月亮公主的稱號，她出道至今30年，嗓音依舊甜美，歲月也沒在外貌留下痕跡，凍齡美顏令人羨慕。然而現年51歲的她，近日卻因為一段為大陸河北民眾防疫加油的影片，意外在網上引發熱議，因為影片中的孟庭葦明顯臉僵還張不太開嘴巴，狀況令人憂心。

近年演藝事業轉往大陸發展的孟庭葦，日前特地錄影為河北地區人民加油打氣，影片中她戴著俏皮貝雷帽，用甜美的嗓音說：「河北的朋友們大家好，我是孟庭葦。疫情無情人有情，請大家積極配合防疫與抗疫英雄們齊心協力，同舟共『冀』，河北加油。」

孟庭葦日前錄製加油影片，被發現臉僵張不開嘴。(取自孟庭葦抖音)

從影片中不難看出孟庭葦保養有一套，51歲臉蛋依舊凍齡，皮膚白皙又光滑，看不見一絲皺紋。但就有網友發現孟庭葦說話時表情似乎有一點怪怪的，臉部肌肉有些僵硬，嘴巴甚至有點張不太開，看起來相當詭異且不自然。

孟庭葦在影片中表情相當不自然。(取自孟庭葦抖音)

孟庭葦這部影片也吸引大批網友留言「怎麼搞成這樣了」、「人中變得好長，好詭異」、「發現人老了好像上唇都會消失」、「我的青春啊」、「曾經的一代女神」、「人人都會老不要覺得奇怪，歲月無情」、「整形了嗎」。

「月亮女神」孟庭葦人美歌聲甜，1991年發行專輯《你看你看月亮的臉》亞洲區銷量超過500萬張，因此得到「月亮公主」的稱號；也因勞軍時廣受官兵歡迎，被封為軍中情人。但她的感情卻不如演藝事業順遂，2014年忍痛斬斷與經紀人張志鵬的10年婚姻，2018年又遭黑她出軌女助理才導致離婚，令兒子也看不下去，氣憤捍衛母親孟庭葦的清白。

(中時新聞網)