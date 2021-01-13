全球晶圓代工龍頭台積電將在明(14)日召開法說會，並公布去年整年獲利表現，今日率先開出法說行情，台積電收盤上漲超過2%、收在605元歷史新高，市值攀至15.65兆元。不過，目前仍有5家外資沒給出6字頭目標價，從外資動向來看，台積電已經遭外資連3賣。

在資金行情齊拱、台積電等權值股領軍下，台股指數周三一度大漲約278點，盤中高點來到15778.52點，終場收在15769.98點，大漲269.28點，台股再創歷史新高。三大法人同步買超，總計買超205.24億元，自營商買超49.37億元，投信買超0.4億元，外資及陸資買超155.47億元。

從台積電來看，今日成交總量達62555張，比前一日增加超過12000張。但從外資動向來看，本周3個交易日賣超總計逾23093張，3大法人近3日總計賣超18555張。

不過，外資也有可能在台積電法說會當日，財報開出亮眼表現後才補回，加上美國半導體巨頭可能將晶片製造訂單給台積電，半導體庫存調整也有望解除疑慮，外資近期紛紛將台積電目標價調至6字頭以上，股票評級給予買進、優於大盤。

目前喊最高的為聯博的 800 元，里昂證券則是在去年發布蘋果可能砍單的消息後給予目標價 600 元，但隨著台積電董事長劉德音澄清沒有庫存調整風險後，認錯將目標價調至650元。

目前有5家外資還沒把台積電目標價調至6字頭，分別為大和證券的488 元、野村投信的530 元、晨星給予540 元、麥格理的546 元以及瑞穗銀行的590 元目標價，大和證券則是目前仍維持在4字頭的外資。

(中時新聞網)