資金狂潮、台股大漲，台積電登605元新天價，推升指數邁向「萬六」大關，企業徵才需求、信心增；1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，求職市場已回到疫情前水準，統計1月1日至11日網站點擊數達1206萬筆，較去年同期成長近3成，「報復性」轉職潮來了。

何啟聖分析，去年農曆年後的轉職潮，因疫情爆發而遞延了，連個小漣漪都沒有，不少上班族本來有跳槽、轉職打算，即使再不如意全都隱忍下來了；隨航運、汽車、營建、金融陸續繳出亮眼營收後，職缺逐漸釋放、上班族蠢蠢欲動，預估今年農曆年後，「報復性」轉職潮來了。

若進一步分析年齡，26-30歲是這波最積極潛在轉職族；1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，歸納年輕轉職者普遍具有「三高一低」特性：可塑性高、學習能力高、市場接受度高及轉職成本低。

有外資券商樂觀看待，台股今年可望挑戰1萬9千點大關；根據1111人力銀行資料庫顯示，2020年12月工作機會數有近50萬筆，相對於4月、最慘來到41萬筆，已恢復到疫前水準，顯見企業徵才信心逐漸壯大中；何啟聖建議，35歲以下年輕人找工作可以看興趣，但35歲以上的上班族要轉職，挑對企業、跟對主管，是最重要的考量。

若觀察人才供給端、求職者動向，由於疫情影響，許多行業去年上半年度營運績效並不理想，年終獎金可以預見不如往年來得豐厚，甚至部分公司已宣告「零年終」，1111人力銀行表示，今年開春，隨股市連續上漲、景氣回溫，有轉職打算的上班族已超前部署、展開行動。

(中時 )