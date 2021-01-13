美國海軍陸戰隊(US Marine Corp,USMC)擁有自己的戰鬥機機隊，被稱為僅次於美國空軍、美國海軍的「世界第3強空軍」。他們正在陸續接收F-35B短場起降型聯合打擊戰機。然而由於交機進度慢，因此現有的AV-8B海鷂戰機(Sea Harrier)仍然必須在役。USMC在去年授予頂尖航太(Vertex Aerospace LLC) 1.23億美元的合約，由他們進行維護、改裝、機組人員培訓等相關工作。頂尖公司找上海鷂戰機的原廠，也就是仍然俗稱「貝宜」的英國航太系統公司(BAE Systems)擔任分包商。

防衛部落格(Defense Blog) 報導，BAE公司表示，「本公司和頂尖航太將共同支持AV-8B戰機在兩棲攻擊艦與前進作戰基地的關鍵訓練和戰鬥行動。」

BAE美國分社公司副總裁湯姆‧菲爾林姆(Tom Fillingham)表示：「鷂式戰機是有史以來最特別的軍用飛機之一，它是世界第1種實用化的短距起降戰機，是我們公司最成功的軍用機種，我們維護它已超過40年。」

鷂式戰機的垂直起降性能歸功於勞斯萊斯的「飛馬發動機」(Rolls-Royce Pegasus)，相當具有革命性的，將引擎的渦輪發動機壓縮的氣體，導引到4具可轉動向量噴嘴，使它們可以達成穩定的垂直噴流，或者水平推進力。雖然其航程仍然比不上傳統戰機，但是較同一時期其他的垂直起降戰機方案都來的更可行。

鷂式戰機的問世，使得兩棲突擊艦與輕型航空母艦變成可能，包括英國、西班牙、義大利、印度、泰國等國家，都曾經引進鷂式戰機，建立自己的小規模航空母艦部隊。

此外，在2019年4月早些時候，USMC航空軍副司令官史蒂文·R·魯德中將(Steven R. Rudder)表示，USMC將繼續同時操作第4代與第5代戰機，也就混用F-35B、F/A-18C、AV-8B戰機機隊，直到2030年左右。

迄今為止，USMC的F-35B機隊已部署在2艘兩棲突擊艦上，分別是胡蜂號(USS Wasp,LHD-1)與艾塞克斯號(USS Essex,LHD-2)。原本好人理查號(USS Bonhomme Richard,LHD-6)會是下一個部署F-35B的兩棲突擊艦，卻因為改裝工程期間發生大火，好人理查號被燒毀，這一事故也打亂了USMC的計畫。

(中時新聞網)