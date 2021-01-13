公關公司愛德曼（Edelman）最新調查顯示，人民對政府與媒體的信心下滑，阻礙全球推行新冠肺炎疫苗，特別是美國。假訊息大流行（Infodemic）助長不信任，恐延長走出疫情的時間，民眾對疫苗存疑是成功推廣疫苗的最大障礙。

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