調查：人民信心下滑 阻礙疫苗推行 22:212021/01/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公關公司愛德曼（Edelman）最新調查顯示，人民對政府與媒體的信心下滑，阻礙全球推行新冠肺炎疫苗，特別是美國。假訊息大流行（Infodemic）助長不信任，恐延長走出疫情的時間，民眾對疫苗存疑是成功推廣疫苗的最大障礙。 安盛投資：2021年中國股票仍具吸引力 群益投信：2021台股表現可期待 (工商 ) #全球 #阻礙 #疫苗 #推行 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滙豐中華投信：基本面突出 北亞股市看漲 21:552021/01/13 財經 防熱錢 外銀：央行今年不會升息 04:102021/01/13 金融．稅務 《國際產業》BMW集團去年銷量減少8.4％ 福斯汽車大跌15％ 10:172021/01/13 財經 《國際金融》汽車和石油股支撐 歐股持平 09:432021/01/13 財經 《美股》銷售染疫 Urban Outfitters盤後崩跌逾11％ 12:332021/01/13 財經 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金小幅收低 10:002021/01/13 財經 聯準會2020年繳庫885億美元 5年新高 04:102021/01/13 全球財經 疫情帶動國旅 香格里拉台南遠東飯店大舉招募人才 14:172021/01/13 寶島 資深媒體人：陳國祥》川老虎是如何被養大的 20:022021/01/13 名家 奔騰思潮：汪葛雷》陳時中，人民有知道染疫醫院的權利 19:442021/01/13 海納百川 《商情》料產量下滑 帶動紐約棉花期貨漲逾1％ 10:002021/01/13 財經 財經熱門新聞 台積電法說前夕遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 突破摩爾定律之戰 台積電打趴三星關鍵技術曝光 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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